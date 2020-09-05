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Başakşehir’de "Canlarla Muharrem" buluşması

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.09.2020 20:26 | Son Güncelleme

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, muharrem ayı ve Aşure Günü münasebetiyle Güvercintepe Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi’nde ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, muharrem ayı ve Aşure Günü münasebetiyle Güvercintepe Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi’nde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Aşure lokmasıyla muhabbetin birleştiği programda Başkan Kartoğlu, “Çok güzel bir sofrayı paylaştık, pandemi sürecinde açık havada bu toplantıyı düzenleyebildiğimiz için Rabbime hamd olsun” dedi.
Muharrem ayı vesilesiyle Başakşehir’deki Güvercintepe Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi’nde aşure lokması programı düzenlendi. Programa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Ali Çiftçi ve vatandaşlar katıldı. Cemevinin önündeki bahçede masalar kurularak, konuklara etli pilav ve aşure ikram edildi. İkramdan önce ve sonra Alevi dedesi tarafından sofra duası yapıldı.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yemek ve aşure ikramının ardından bir konuşma yaptı. Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Kartoğlu, “Rabbim bizleri Hazreti Peygamber ve Hazreti Ali’nin yolundan ayırmasın. Bugün çok güzel bir sofrayı paylaştık elhamdülillah. Sıkıntılı pandemi sürecinden geçiyoruz. Çok şükür bahçede böyle güzel bir mekanımız oldu, en azından o stresi yaşamadan böyle programlar düzenleyebiliyoruz. Rabbime bu imkanları verdiği için şükürler olsun” diye konuştu.

Aşure yapan ellere teşekkür
Başkan Kartoğlu, yemeğin ardından cemevinin mutfağını ziyaret etti. İkramları ve aşureyi hazırlayan kadınlarla sohbet eden Kartoğlu, yapılan hayrın kabul olması için dua ederek, yüzlerce misafir için yemek ve aşure hazırlayan kadınlara teşekkür etti.

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