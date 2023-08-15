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Başakşehir'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

15.08.2023 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İkitelli OSB Süleyman Demirel Bulvarı'nda, Cahit G'nin kullandığı 34 DTL 142 plakalı hafriyat kamyonu, Atatürk Bulvarı bağlantı yolundaki virajın bulunduğu alanda devrildi. Bariyere de çarpan kamyonun sürücüsü araç içinde sıkışırken, dorsede bulunan toprak yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Cahit G, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Devrilen kamyonunun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Başakşehir hafriyat kamyonu kaza yaralı

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