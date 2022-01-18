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Başakşehir'de hastanede hemşireyi darbeden 2 şüpheli tutuklandı

18.01.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de hastanede hemşireyi darbeden 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D’yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak Pazar akşam Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hemşire Gülhan D'nin darbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kan alma işlemi sırasında çıkan tartışmanın ardından 4 hasta yakınının hemşireyi darbettiği belirlendi.

Olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden Rıdvan K. ve oğlu Hüseyin K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Aycan K. ve Nurcan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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