YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Başakşehir’de iş yerine silahla ateş ederek 3 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Başakşehir’de iş yerine silahla ateş ederek 3 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

İHA İHA
27.03.2024 14:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir’de oto tamir dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirerek 3 kişinin yaralanmasına neden olan 1 şüpheli yakalandı.

Öte yandan şüphelinin eski çalışan olduğu ve alacak verecek meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi Diyar Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, motosikletle sokağa gelen bir şahıs, makineli silah ile oto tamir dükkanına ateş etmiş saldırı sonrası şüpheli motosikletle olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Olayda kurşunlanan dükkanda bulunan esnaf B.T., İ.B. ve Y.B. yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin iş yeri çalışanı O.K. olduğu ve alacak verecek meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüpheli şahsın saklanmış olabileceği adresler değerlendirilerek Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Şüpheli O.K. olayda kullanmış olduğu silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli “6136 SKM” ve “kasten yaralama” suçlarından adliyeye sevk edildi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla’da bu bahar ağaçlar kitap açtıMuğla’da bu bahar ağaçlar kitap açtı
Hatay’da gümrük kaçağı cep telefonu ve silah ele geçirildiHatay’da gümrük kaçağı cep telefonu ve silah ele geçirildi
Konya’da binlerce uyuşturucu hap yakalandıKonya’da binlerce uyuşturucu hap yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Mart Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:49
Öğle
13:14
İkindi
16:44
Akşam
19:30
Yatsı
20:51
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.