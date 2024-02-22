Başakşehir'de iş yerlerinden kasa çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, aynı gün iki ayrı iş yerinden içinde toplam 115 bin lira bulunan 2 çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen H.A. (34), S.K. (35) ve H.A'yı (34) Başakşehir'de bir restoranda gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelilerden S.K'nın ayrıca 3 ayrı suçtan arandığı ve 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin polis ekiplerince restoranda gözaltına alınmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

