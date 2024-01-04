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  4. Başakşehir'de kediyi öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandı

Başakşehir'de kediyi öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandı

04.01.2024 11:21 | Son Güncelleme:
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Başakşehir'de, bir sitenin asansöründe kediyi ayaklarıyla ezerek öldürdüğü tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

1 Ocak'ta, Ziya Gökalp Mahallesi'nde sitede bir kedinin öldürüldüğüne yönelik ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polisler, kediyi öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu kimlik bilgilerine ulaşılan İ.K. (29) dün Sarıyer Pınar Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde yakalandı.

Sabıkalı olduğu belirlenen şüpheli İ.K'nin, asansörden inen kediyi takip edip site içerisinde yakaladığı hayvanı öldürdüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan emniyette işlem yapıldı.

ASANSÖRDEN İNEN KEDİYİ TAKİP ETMİŞ

Sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde asansöre binen şüphelin, kediyi ayaklarıyla ezmesi yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Başakşehir kedi asansör site

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