Başakşehir'de motoru alev alan kamyon söndürüldü

İkitelli Hürriyet Bulvarı'na 33 V 7727 plakalı kamyonunu park eden Zafer Çamlı, geri döndüğünde aracının motor kısmından dumanlar yükseldiğini gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyonu saran alevleri söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Zafer Çamlı, kamyonunu park ettikten sonra arkadaşlarıyla yemek yediğini belirterek, "Biz yemek yerken araba burada yanıyormuş. Muhtemelen çakmaklıklardan olduğunu düşünüyoruz. Ama biz de tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Arabam boştu, yük bekliyordum. 250-300 bin lira civarında bir hasar vardır." dedi.





