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Başakşehir’de Ramazan etkinlikleri sürüyor

İHA İHA
25.03.2024 11:19
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Başakşehir’de, 11 ayın sultanı Ramazan için düzenlenen etkinlikler doludizgin devam ediyor.

5 farklı noktadaki etkinlik alanlarında Başakşehirliler, iftar sonrası keyifli vakit geçirdi.

Başakşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da ilçenin 5 farklı noktasında birbirinden güzel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Konserlerden Kuran-ı Kerim tilavetlerine, çocuk etkinliklerinden sohbetlere kadar, birçok farklı etkinliğe Başakşehirliler büyük ilgi gösteriyor. Başakşehir Kent Meydanı, Sular Vadisi, Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Parkı, Şahintepe Spor Parkı ve Altınşehir - Güvercintepe Millet Bahçesi’nde bu hafta da yapılan etkinliklerde ilçe sakinleri keyifli vakit geçirdi.

FARKLI İSİMLER, MUHTEŞEM ETKİNLİKLER

Başakşehirlilerle bir araya gelen farklı isimler, muhteşem etkinliklere imza attı. Sedat Anar, Abdurrahman Sadien ve Grup Dergâh, Hasan Sağındık, Taner Yüncüoğlu, Abdülbaki Kömür, Fatih Koca, Murat Necipoğlu, Recep Demirkaynak ve Mehter, Mustafa Demirci, Mehmet Emin Ay, Grup Yürüyüş, Ayasofya Hafızlar Topluluğu, Furkan Biçer ve Ahmet Bulut, Halil Necipoğlu, Murat Belet, Grup Ravza, Mustafa Akgül ve Bünyamin Topçuoğlu’nun sahne aldığı etkinliklerde Başakşehirliler, hem eğlendi hem de Ramazan’ın manevi atmosferini hissetti. Ayrıca her akşam düzenlenen çocuk etkinlikleri ve kitap fuarında da aileler çocuklarıyla beraber Ramazan gecelerinin tadını çıkardı.

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