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  4. Başakşehir'deki Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın hasara yol açtı

Başakşehir'deki Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın hasara yol açtı

15.08.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'deki Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın hasara yol açtı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

İkitelli'de Çorapçılar Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı suni deri ve plastik imalathanesinin üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüyerek imalathaneye yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında iş yerinde hasar oluştu.

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