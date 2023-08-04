Başakşehir'deki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Olimpiyat Stadı Bulvarı'ndan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi istikametine giden A.A'nın kullandığı 34 BMP 084 plakalı motosiklet, bariyerler ile 34 DPU 555 plakalı beton mikserinin arasında sıkıştı.
Sürüklenen motosikletten yola savrulan A.A, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, beton mikseri şoförünü gözaltına alarak emniyete götürdü.
Motosiklet sürücüsünün cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla yoldaki trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.