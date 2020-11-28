Başakşehir’e bir prestij cadde daha

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kısa süre önce yenileme çalışmaları tamamlanan Doğa Parkı Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Yeşil ve yürüyüş yolu konseptinde yepyeni bir görünüme kavuşturulan cadde, ilçe sakinleri tarafından beğeniyle karşılandı.

Başakşehir Belediyesi, yol yapım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bin 800 metre uzunluğundaki Doğa Parkı Caddesi, tepeden tırnağa yenilendi. Prestij caddede inceleme yapan Başkan Kartoğlu, Başakşehir’e ışıl ışıl bir cadde daha kazandırdıklarını söyledi. Cadde boyunca var olan ağaçların tamamının koruma altına alındığına dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Bir tek ağacımıza dahi zarar vermeden yenileme işlemlerimizi tamamladık” dedi.

Yaya ve yeşil alana öncelik verildi

Toplam uzunluğu bin 800 metre olan caddenin genişliği 15 metre olacak şekilde düzenlendi. Caddenin sağ ve sol tarafı, beşer metrelik yaya yolu olarak tasarlandı. Yolun her iki tarafında toplam 3 metrelik alan ise yeşile ayrıldı.

Altyapı sil baştan yenilendi

Caddedeki altyapı sorunlarını gidermek için 516 metre uzunluğunda atık su hattı ve 626 metre uzunluğunda yağmur suyu hatları yeniden inşa edildi. Yıpranan kaldırımlar, 6 bin 293 metre ayırma bordürü ve 4 bin 98 metrekare doğal küçük parke taşı ile yenilendi. Kaldırım zemini için 4 bin 20 metrekare fonolit taş kullanıldı. Yoldaki aydınlatma sistemi de, 114 dekoratif aydınlatma direği ile yenilendi. Çalışmalar, yola 2 bin 351 ton asfalt serimi yapılarak tamamlandı.

