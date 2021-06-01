Başantrenör Ufuk Sarıca: "Pınar Karşıyaka açısından muhteşem bir sezon"

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunda play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Her zaman daha iyisi olabilir ama bu sene geçirdiğimiz sezon Pınar Karşıyaka açısından muhteşem bir sezon." dedi.

Sarıca, AA muhabirine, Kovid-19 salgını döneminde çok zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.

Takım olarak iki defa Kovid-19 konusunda sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Sarıca, "Öncelikle hepimizin bu durumdan sağlık olarak kurutulmamızı ve gelecek sezon taraftarlarla seyircili bir sezon olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Finale yükseldikleri FIBA Şampiyonlar Ligi'nin hemen ardından mücadele ettikleri play-off'ta yarı finalde Fenerbahçe Beko'ya mağlup olduklarını belirten Sarıca, şöyle konuştu:

"Her zaman daha iyisi olabilir ama bu sene geçirdiğimiz sezon Pınar Karşıyaka açısından muhteşem bir sezon. Fenerbahçe Beko'yu geçebilirdik, geçebileceğimizi de gösterdik. Çok da dişe diş, zevkli bir seri oldu. Yeri gelmişken Fenerbahçe Beko'yu da kutluyorum. Onlar da çok iyi mücadele ettiler ve başarılar diliyorum. Karşınızda Euroleague Final Four'u için kurulmuş çok geniş bir kadro var. İstanbul'da bir maç kazanıp saha avantajını dengeledik ama bizim bütün sezon boyunca en büyük eksiklerimizden biri olan taraftarımız yoktu. O itici gücü, o ev sahibi avantajını elde edemedik."