Trabzonspor'da büyük forvet operasyonu! Onuachu gidiyor, yerine yeni golcü geliyor

Trabzonspor'da forvet hattında önemli bir değişim yaşanabilir. Bordo-mavililer, Paul Onuachu için Suudi Arabistan'dan gelen yüksek bonservis teklifini değerlendirmeye alırken, Nijeryalı golcünün ayrılığı halinde yerini Tolu Arokodare ile doldurmayı planlıyor.

ONUACHU'YA SUUDİ ARABİSTAN KANCASI

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu, Suudi Arabistan yolunda. İddialara göre Al Ahli, Nijeryalı forvetle yıllık 22 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Şimdi gözler iki kulüp arasındaki bonservis görüşmelerine çevrildi.

23 MİLYON EUROLUK TEKLİF MASADA

Suudi ekibinin, kısa süre içinde Trabzonspor'un kapısını çalarak yaklaşık 23 milyon euroluk resmi teklif sunması bekleniyor. Bordo-mavili yönetimin bu rakamı değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi.

YERİNE TOLU AROKODARE PLANI

Karadeniz temsilcisi, Onuachu'nun olası ayrılığına karşı alternatifini de belirledi. Yönetimin, 26 yaşındaki Nijeryalı golcü Tolu Arokodare için girişimlere başlamayı planladığı ifade edildi.

GALATASARAY'DA İLGİLENMİŞTİ

Trabzonspor'un gündemine gelen Tolu Arokodare, geçtiğimiz aylarda Galatasaray'ın da transfer listesinde yer almıştı. Sarı-kırmızılıların, Victor Osimhen'in yakın arkadaşı olarak bilinen Nijeryalı golcüyü alternatif isimlerden biri olarak değerlendirdiği öne sürülürken, transfer gerçekleşmemişti.

Şimdi ise Onuachu'nun olası ayrılığı sonrası Trabzonspor'un 26 yaşındaki forvet için yeniden devreye girmesi bekleniyor. Arokodare'nin hem yaşı hem de potansiyeli nedeniyle bordo-mavililerin uzun vadeli planları arasında önemli bir yer tuttuğu ifade ediliyor.

SEZONA DAMGA VURMUŞTU

32 yaşındaki Paul Onuachu, geride kalan sezonda Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri olmuştu. Deneyimli santrfor, çıktığı 36 resmi maçta 26 gol ve 2 asist üreterek hücum hattının lideri konumuna gelmişti.

KARAR YÖNETİMİN

Bordo-mavili yönetim, hem oyuncunun yüksek maliyetli teklifini hem de yerine yapılacak takviyeyi değerlendirerek forvet hattında yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.