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Başarılı görme engelli sporculardan Başkan Kurt’a ziyaret

19.01.2021 13:13 | Son Güncelleme:
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Başarılı görme engelli sporculardan Başkan Kurt’a ziyaret

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) Başkanı Ercan Güner ve EGES’in başarılı sporcuları Nurbanu Helvacı ile Cemal Kömürcü Başkan Kurt’u ziyaret etti.Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) Başkanı Ercan Güner ve EGES’in başarılı sporcuları; Judo Türkiye 3’üncüsü Nurbanu Helvacı, futbol forvette gol kralı Cemal Kömürcü ile bir araya geldi.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) Başkanı Ercan Güner ve EGES’in başarılı sporcuları Nurbanu Helvacı ile Cemal Kömürcü Başkan Kurt’u ziyaret etti.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) Başkanı Ercan Güner ve EGES’in başarılı sporcuları; Judo Türkiye 3’üncüsü Nurbanu Helvacı, futbol forvette gol kralı Cemal Kömürcü ile bir araya geldi. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Helvacı ve Kömürcü, kendilerini başarıya götüren çalışmalarını anlattı. Sporcular, görme engellerinin başarının önünde bir engel olmadığını kaydetti.
EGES’in çalışmaları hakkında bilgiler veren EGES Başkanı Ercan Güner, Başkan Kurt’a engelli bireyler ve sporculara verdiği destek için teşekkür etti. 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olduğunu belirten Güner, yaşadıkları sorunları ve sıkıntıları anlattı. Ulaşım, istihdam, eğitim, spor gibi birçok alanda sorunlar yaşadıklarına değinen Güner, toplumdaki her bireyin temel hak ve özgürlüklere eşit olarak erişme hakkı olduğuna dikkat çekti.

"En çok da yılmadıkları ve azmettikleri için kendilerini kutluyorum"
Güner, Helvacı ve Kömürcü’nün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin engelli bireylerin yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Helvacı ve Kömürcü’nün başarısının diğer engelli bireylere örnek olması gerektiğini vurgulayan Başkan Kurt, “Helvacı ve Kömürcü’nun başarıları bize gurur veriyor. En çok da yılmadıkları ve azmettikleri için kendilerini kutluyorum. Bu başarılar diğer engelli kardeşlerimize örnek olmalı. Odunpazarı Belediyesi olarak biz, engelli dernekleri ve spor kulüplerine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başarılı görme engelli sporculardan Başkan Kurt’a ziyaret

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