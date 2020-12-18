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Başarılı kursiyerlere sertifika

ARDAHAN HABERLERİ  | 18.12.2020 15:09 | Son Güncelleme

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştiraki olan MEYBEM A.Ş.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iştiraki olan MEYBEM A.Ş. işbirliğiyle ilk kez gerçekleştirilen “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sınavlarında başarılı olan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, ikinci el oto alım satımı yapan galericilere yazılı ve sözlü mülakat sınavları sonucunda sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası’na talepte bulunan oda üyesi iş yerleri çalışanlarına yönelik ikinci el oto alım satımı yapan galericilere yönelik sınav düzenlendi. Yazılı test ve iş başında uygulamalı olarak gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan kişilere Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci tarafından ATSO’da düzenlenen törenle sertifikaları verildi.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, “Son zamanlarda çıkan yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu neticesinde Oda olarak girişimlerde bulunduk. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde, buradaki meslek sahibi arkadaşların Ardahan’da sınava girmelerine yardımcı olarak, Odamız bünyesinde sertifika almalarını sağladık. MEYBEM A.Ş tarafından ikinci el oto alım satımı yapan galericilere uygulamalı olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları yapıldı" dedi.

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