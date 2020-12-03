Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya’da bu yıl gerçekleştirilen Lise Giriş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı gösteren öğrenciler, Kütahya Belediyesi tarafından ödüllendirildi.

2020 yılında gerçekleşen Lise Giriş Sınavı ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında en başarılı ilk on öğrenciler Kütahya Belediyesi Toplantı Salonu’nda pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın seçim öncesinde vatandaşlara ve öğrencilere vaat ettiği projeleri arasında yer alan eğitim ve öğrencilere destek projesi kapsamında, başarılı 20 öğrenciye çeşitli hediyeler ve paket takdimi yapıldı.

Törende eğitimin önemine değinen Başkan Işık, “Seçim öncesinde vatandaşımıza verdiğimiz taahhütlerimizden biriside eğitime destek ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesiydi. İlkini bu yıl gerçekleştiriyoruz. Gerek liseye girişte gerekse Üniversiteye girişte ilimizi en iyi şekilde temsil eden lise ve ortaokuldan ilk on öğrencimizi olmak üzere 20 öğrencimize meclisimizin ve encümenimizin belirlediği ödülleri vereceğiz. Sevgili gençlerimize gösterdikleri üstün başarıdan dolayı, şehrimiz adına ülkemiz adına gelecekte edinecekleri mesleklerde ki başarılarının temelinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerle birlikte velilerimizde bu sınavlara hazırlanıyorlar. Velilerimizde kutluyorum. Başarı ekip işidir. Öğrencilerimiz bu başarıları kendileri sağladılar ama arkalarındaki desteği unutmasınlar. Öğretmenlerinden, okul idarecilerinden, aile bireylerine, arkadaşları bu başarının birer ekip üyesi. Pandemiden dolayı bu töreni kısıtlı yapıyoruz. Bizim için bu tören büyük bir onur. Biz eğitime ve gençlerimize ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye’nin örnek illerinden birisi olmaya adayız. İnşallah bu adaylığımız tescillenecek. Bugün bunun ilk tescilinin olduğunu düşünüyorum. Şartlar iyileştikçe, imkanlarımız genişledikçe ödül alan öğrencilerimizin sayısını artıracağız ödüllerimizin miktarını ve değerini de yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

