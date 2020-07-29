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"Başarıya Giden Yol Doğru Tercih’’ danışmanlık hizmeti

BİLECİK HABERLERİ  | 29.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrenciler için ücretsiz olarak danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilecek.Belediye Başkanı Semih Şahin, eğitim alanında geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği Tercih Danışma Merkezi’nin bu yılda devam etmesini sağladı.

Bilecik Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrenciler için ücretsiz olarak danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilecek.
Belediye Başkanı Semih Şahin, eğitim alanında geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği Tercih Danışma Merkezi’nin bu yılda devam etmesini sağladı. Eğitim ve gençlere yönelik birçok önemli projeyi uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasıyla 20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde sosyal mesafe ve uyulması gereken kurallara hassasiyet gösterilerek randevu sistemiyle ücretsiz Tercih Danışma Merkezinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Bilecik Belediyesi BİEN Seramik Bilgi Evi’nde gerçekleştirilen ‘Başarıya Giden Yol Doğru Tercih’’ danışmanlık hizmeti LGS tercihlerinin son günü olan 29 Temmuz Çarşamba günü devam edecek. Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi Koordinatörü Eğitim Uzmanı Sema İnci tarafından 6 -14 Ağustos 2020 tarihlerinde saat: 10:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetinde öğrenci ve ailelerine birçok konuda bilgi alabilecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih danışma merkezi rehberlik ve danışmanlık hizmeti için öğrenci ve aileleri, 0535 978 20 46 numaralı telefonu arayarak randevu alabilecekler.

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