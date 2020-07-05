Başbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldı

Ülkenin bütünlüğüne ve kardeşliğine kastedenlerin gök kubbe altında rahat bir gün görmeyeceğini belirten Makas, "Allah bir daha bu günleri bize yaşatmasın. Milletimize buradan haykırıyorum. Başbağlar olayına karışan kim varsa, yakalanması gereken yakalandı. Bu devlet gerekeni yapmıştır. Soruşturması devam edenler de er ya da geç gereken cezayı alacaktır." dedi.

Makas, asırlardır var olan birlik ve beraberliklerini kimsenin bozamayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türk milleti olarak bizim girdiğimiz veya zaferlerle aldığımız toprakların hepsinde hoşgörü hakim olmuştur. Gittiğimiz her yerde herkesin din, inanç, örf ve adetini yaşama özgürlüğü vardır. Bizim birbirimizi sevmemek gibi bir lüksümüz yok. Asırlardır sevdik, sevmeye devam edeceğiz. Başbağlar'daki kardeşlerimizin acısını tüm hücrelerime kadar hissediyorum. Burada asteğmen olarak görev yapmış bir kardeşinizim. Bir gün asker, bir gün kaymakam olarak bekledik. Bugün de vali olarak bekliyoruz. Bu milletin birer neferi olarak beklemeye devam edeceğiz. Madımak ve Başbağlar'daki şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

- "Bu bayrak ebediyete kadar dalgalanacak"

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da terör örgütlerinin milli birlik ve beraberliği bozmak için her yolu denediğini vurguladı.

Başbağlar katliamının kalplerde derin izler bıraktığını aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Yüreğimizde bir sızı gibi hissettiğimiz Başbağlar katliamında şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütü, milli birlik ve kardeşliğimizi yontmak için kurulmuş en derin örgüttür. Bilindiği üzere 2 Temmuz'da Sivas'ta sergilenen oyun 3 gün sonra Başbağlar katliamı ile devam etmiştir. Bu milletin birliğine, dirliğine kasteden bölücüler maksatlarına ulaşamayacaklardır ve ulaşamadıklarını da görmüşlerdir. Bu toprakların mayası kardeşliktir. Bu bayrak ebediyete kadar dalgalanacak ve bu millet birlikte yaşayacaktır. Terör ve destekçileri hiçbir zaman bu topraklarda amaçlarına ulaşamayacaktır. Bin yıllık kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenler ne yaparlarsa yapsınlar, hangi alçak yöntemlere başvururlarsa vursunlar başarısız olacaklardır."