YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Başhekim Gezer’den ‘duman’ uyarısı

Başhekim Gezer’den ‘duman’ uyarısı

AYDIN HABERLERİ  | 01.04.2020 09:08 | Son Güncelleme

Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr.

Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, sağlıklı ve rahat nefes almanın öneminin her geçen gün anlaşıldığını belirterek, sigaraya getirilen bazı yasak ve önlemlerin nargileye de getirilmesini istedi.
Özellikle gençlerde nargilenin özenti haline gelmeye başladığını kaydeden Dr. Erdal Gezer, “Geleneksel Türk içeceği gibi gösterilerek, süslemeler ve aromalar ile özellikle gençler için daha cazip hale getirilen nargileye dikkat etmemiz gerekiyor. Üzerine dikkat çekmeyecek şekilde “zararlıdır” yazılarak gençlere yönelik mekanlarda sunulan nargile sigara, tütün ve diğer tütün ürünlerinden daha masum gösteriliyor” dedi.
Türkiye’nin 2020’ye en çok sigara içilen 40’ıncı ülke olarak girdiğini hedefin ise tütünsüz bir yaşam olduğunu belirten Ege Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer, “2008 yılında çıkan tütünle mücadele yasasından sonra Türkiye’de tütünsüz yaşam yolunda büyük yol kat edildi. Türkiye dünya genelinde tütünle mücadele konusunda başarılı olan ülkeler arasında yerini aldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde tütün kullanan kişi sayısı 2000 yılında 1 milyar 397 milyon iken, 2018’de bu sayı 60 milyon gerileyerek 1 milyar 337 milyona düştü. Ancak sigara, pasif içiciler dahil her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olmaya devam ediyor. Aynı veriler ışığında Türkiye en çok sigara içilen ülkeler arasında 40. sırada yerini korurken, gençler maalesef nargileye yönelmeye başladı” dedi.
Zararları saymakla bitmeyen tütün ve mamullerinin kullanım zamanına paralel olarak insanlara zarar verdiğini belirten Başhekim Erdal Gezer, “Tütün ve tütün mamulleri akciğerler ve solunum yollarıyla sınırlı kalmayıp tüm sistemimizde aklınıza gelebilecek tüm organlarımıza zarar veren bir maddedir. Sigarayı bırakmayı ötelemekle tamamen zararlı geçen süreyi de artırmış oluyoruz. Bu süre ne kadar uzarsa sigaranın verdiği zarar ve beraberinde de kanser yapıcı etkisi o kadar artar. Bu nedenle bırakmak isteyenler bu kararını ertelemeden uygulamaya geçirmelidir” dedi.
“Son yıllarda kadınlar daha çok içmeye başladı”
Sigara ve tütün mamulü kullanımın son yıllarda gençlerde çok önemli bir sorun olduğunu, kadınlarda yayılmasının en önemli sebebinin ise ekonomik özgürlük ve çalışma hayatı olarak belirlendiğini kaydeden Ege Liva Hastanesi başhekimi Dr. Erdal Gezer, özellikle anne adayı kadınların bu kötü alışkanlığı edinmesinin gelecek açısından da ciddi sıkıntı olduğunu kaydetti.
“Nargile masum değil en az sigara kadar tehlikelidir”
Türkiye’de nargilenin sanki geleneksel bir içecek gibi lanse edilmeye çalışıldığını tütün mamulü olan nargilenin de sigara kadar sağlığı tehdit ettiğini ifade eden Dr. Gezer, bu konudaki önlemlerin arttırılmasını istedi. Başhekim Gezer, “Ülkemizde sigara kadar nargile de sağlığı tehdit eden önemli bir sorundur. Geleneksel Türk içeceği gibi gösterilerek, süslemeler ve aromalar ile özellikle gençler için cazip hale getirilen nargileye dikkat etmemiz gerekiyor. Üzerine dikkat çekmeyecek şekilde ‘zararlıdır’ yazılarak gençlere yönelik mekanlarda sunulan nargile sigara, tütün ve diğer tütün ürünlerinden daha masum gösteriliyor. Büyük bir tehlike olan nargilenin sigaraya eşdeğer hatta daha fazla zarara sahip olduğunun gençlere ve ailelere öğretilmesi gerekiyor. Bir diğer masum görünen tehlike de elektronik sigara. Elektronik sigaranın da zararlı olduğunu bilmek gerekiyor. Sigaradan elektronik sigaraya geçmek; sigaradan kurtulmada bir adım olarak görülmemelidir. Nefes almanın kıymetinin daha iyi anlaşıldığı şu günlerde tütün ve tütün mamulleri kullanan herkesin bu bağımlılıktan kurtulmasını istiyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Kırklareli’de izinsiz kazıya suçüstü

Kırklareli’de izinsiz kazıya suçüstü

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’dan kampanyaya destek

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’dan kampanyaya destek

’’Çocuklarınızı sosyal medyadaki Krona virüs Covid-19 içeriklerinden koruyun’’

’’Çocuklarınızı sosyal medyadaki Krona virüs Covid-19 içeriklerinden koruyun’’

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Sivas’ta ihracat ve ithalat azaldı

Serik Arıtma Tesisi’nde boru bağlantıları tamamlanıyor

Serik Arıtma Tesisi’nde boru bağlantıları tamamlanıyor

Aydın Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
13:18
İkindi
16:51
Akşam
19:38
Yatsı
20:56

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Güven Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Nazilli’de kültür sanat günlerine yoğun ilgi

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Antrenörler okullarda çocuklara spor kültürünü aşılıyor

Antrenörler okullarda çocuklara spor kültürünü aşılıyor

ADÜ’de Corona virüsün küresel ekonomiye etkileri konuşuldu

ADÜ’de Corona virüsün küresel ekonomiye etkileri konuşuldu

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.