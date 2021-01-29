YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Başhekim Kutlu: "Aşılama işlemi randevu sistemiyle olacak"

Başhekim Kutlu: "Aşılama işlemi randevu sistemiyle olacak"

29.01.2021 19:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Başhekim Kutlu: "Aşılama işlemi randevu sistemiyle olacak"

Ordu’nun Ünye İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.

Ordu’nun Ünye İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tamer Kutlu, 1 Şubat’tan itibaren aşılama çalışmalarının 75 yaş üstü vatandaşlara randevulu sistemle devam edeceğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den getirilen aşılar salgına karşı yapılmaya devam edilirken, alınan karar doğrultusunda ise 1 Şubat tarihinden itibaren 75 yaş ve üzeri hastalar randevu sistemiyle aşı olabilecekler.
Başhekim Kutlu, "Bir süre önce aşılama çalışmalarımıza sağlık personellerimizle başladık. Bütün sağlık çalışanlarımızın hepsine isteğe bağlı aşıladıktan sonra, evde sağlığa kayıtlı daha çok yatalak hastalarımıza aşı uyguladık. Daha sonra 80 ve 90 yaş üstü hasta olmayan ancak hastanelerimize gelemeyecek olan hastalarımızda biz evlerine giderek aşılarımızı uyguladık. Şu anda 75 yaş ve üstü vatandaşlarımıza aşılamaya başlıyoruz. 75 yaş üstü hastalarımızın hastaneye gelmeleri gerekiyor. Bunun için mutlaka bakanlığımızın randevu sisteminden randevu alarak gelmeleri gerekiyor. Çünkü her hangi bir mağduriyet yaşanmaması için mutlaka randevularımızın olması gerekiyor. Buraya gelseler bile sistemde isimleri olmadığı zaman biz aşı yapamıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamızdır ki lütfen randevu alarak hastanelerimize başvurmalarını istiyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

Ordu Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:35
Öğle
12:47
İkindi
15:24
Akşam
17:48
Yatsı
19:11

Ordu Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

İbnisina Eczanesi
Altinordu
Nur Eczanesi
Altinordu
Tayfun Eczanesi
Altinordu
Gazi Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Seyitoğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Atila Ada Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Gerçeker Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

Zabıta ekiplerinden fahiş fiyat denetimi

Ordu'da yarım asırlık aile firması 40 ülkeye fındık ihraç ediyor

Ordu'da yarım asırlık aile firması 40 ülkeye fındık ihraç ediyor

Genç turizmciler “bahçeden sofraya” üretecekler

Genç turizmciler “bahçeden sofraya” üretecekler

Bahçesinde bulduğu yırtıcı kuşu sağlığına kavuşturdu

Bahçesinde bulduğu yırtıcı kuşu sağlığına kavuşturdu

Altınordu’da okullar dezenfekte edildi

Altınordu’da okullar dezenfekte edildi

Ordu’dan sis manzarası

Ordu’dan sis manzarası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.