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  4. Başhekim Özkul’dan hasta ve personele moral ziyareti

Başhekim Özkul’dan hasta ve personele moral ziyareti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sedat Özkul, beraberindekilerle birlikte hasta ve personelleri ziyaret etti.
Op. Dr. Sedat Özkul, beraberindekilerle birlikte yatan hastaları ziyaret etti. Hastalardan sorun ve taleplerini dinleyen Başhekim Özkul, daha sonra hastane personeli ile bir araya geldi. Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Op. Dr. Özkul, hizmete girdikleri ilk günden beri, hastalara maksimum düzeyde hizmet sunabilmek için çaba harcadıklarını söyledi. Op. Dr. Özkul, "Hastane çalışanlarımız, doktorlarımız ve yönetim ekibimizle beraber, her gün çıtayı biraz daha yukarı taşıyarak, bizlere canını emanet eden insanlarımıza en üst düzeyde ve kaliteli hizmet sunmanın mücadelesini veriyoruz. Adanmışlık ruhuyla çıktığımız bu kutlu yolculukta, zaman zaman böylesi moral motivasyon içerikli çalışmalar da yaparak hem hastalarımız ve yakınlarının hem de mesai arkadaşlarımızın morallerini yüksek tutuyoruz. Son yıllarda artan stres, düzensiz beslenme gibi faktörler nedeniyle, birçok hastalıkta artış yaşandığını gözlemlediğimiz için hastalarımız ve yakınlarına bilgiler veriyoruz. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün tıbbi olanaklarımızı, hastalarımızın tedavisi için seferber edecek ve bu uğurda gece gündüz demeden azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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