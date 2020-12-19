Başhekim Uzm. Dr. Türkeli “Kan stoklarında belirgin azalma var”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vildan Türkeli pandemi sürecinde kan stoklarında belirgin bir azalma olduğunu belirterek kan vermeye uygun herkesi 22 Aralık 2020 günü düzenleyecekleri kan bağışı kampanyasına destek olmaya çağırdı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi, son dönemlerde yeterli kan bağışı alınamaması ve kan stoklarında belirgin bir düşüş yaşanması üzerine 22 Aralık 2020 Salı günü Erdemir Caddesi üzerindeki Özdemir AVM önünde Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenlenmesi kararı aldı. Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vildan Türkeli konuya ilişkin yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi; “Daha önce de Kızılay ile işbirliği yaparak bu tür organizasyonları birçok kez hastanemizde düzenlediğimizde; sağlık personelimiz bu organizasyonlara verdikleri desteklerle, kan ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın bu konuda mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesine büyü katkı sağlamışlardı. Korona virüs salgını nedeniyle herkesten kan alınmasının mümkün olmaması ve vatandaşlarımızın bu konuda çekimser kalması nedeniyle kan stoklarında ciddi bir azalma söz konusu; hatta A negatif, B negatif ve AB negatif kan gruplarında bu azalma çok daha belirgin. Hemodiyaliz hastaları gibi kronik rahatsızlıkları nedeniyle veya ani meydana gelen kanamalar ve büyük travmalar sonrası acil olarak kana ihtiyaç duyan hastaların mağduriyet yaşamaması için yeniden Kızılay ile işbirliği yaparak bir kan bağışı kampanyasının içinde bulunmak istedik. Maalesef korona virüs salgını nedeniyle tedbiren aktif çalışan sağlık personelinden kan bağışı kabul edilemiyor. Yine de sağlık personelimiz yoğun çalışma şartlarına rağmen akraba ve arkadaş çevrelerini organize ederek 22 Aralık 2020 Salı günü Özdemirpark AVM önünde düzenlenecek olan kan bağışı organizasyonunda yüksek sayıda kan bağışı alınmasını sağlayarak bu sorunun giderilmesine katkıda bulunmak istiyor. Ben de siz değerli basın mensuplarımız aracılığı ile Corona virüs ile mücadele sürecinde sürekli bizim yanımızda yer alan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile birlikte tüm Kdz.Ereğli’li vatandaşlarımızın özellikle de genç sağlıklı bireylerimizin organize olarak bu kan bağış kampanyasına katılmaları için çağrıda bulunuyorum. Bu kampanya ile yeterli sayıda bir bağış toplanabilmesini temenni ediyor şimdiden katkıda bulunacak olan herkese teşekkür ediyorum.”

Uzm. Dr. Türkeli ayrıca kan bağışında bulunacak kişilerde 18-60 yaş aralığında olması, aktif sağlık çalışanı olmaması, son 14 gün içerisinde Covid 19 pozitif kişiyle temas etmemiş olması, Covid 19’a yakalanmış kişinin tedavisinin üzerinden 28 gün geçmiş olması ve son 1 yıl içerisinde ameliyat geçirmemiş olması gerektiğini dile getirdi.

