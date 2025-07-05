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Başı ve kolları kesikti! Balıkçıların ağına takıldı! Şimdi ise ilk kez sergileniyor...

Marmaris açıklarında 2020 yılında balıkçı ağına takılan başsız ve kolsuz bronz kadın heykeli, restorasyonunun ardından Marmaris Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Roma dönemine ait olduğu belirlenen heykel, “102 Yılda 102 Sergi” projesi kapsamında düzenlenen “Denizden Gelen Kadın” sergisinde ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Başı ve kolları kesikti! Balıkçıların ağına takıldı! Şimdi ise ilk kez sergileniyor...

Hisarönü Körfezi'nde 17 Kasım 2020'de "Azimler" isimli trol teknesindeki balıkçıların ağına, başı ve kolları eksik, içi boş döküm şeklinde yapılmış bronz heykel takıldı.

Başı ve kolları kesikti! Balıkçıların ağına takıldı! Şimdi ise ilk kez sergileniyor... 1

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bildirildikten sonra yetkililerce Marmaris Müzesi'ne aynı gün nakli yapılan heykel, tuzdan arındırılarak gerekli koruma önlemleri alınıp İzmir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'na götürüldü. Konservasyon işlemleri tamamlanan heykel, sergilenmek üzere yeniden Marmaris Müzesi'ne getirildi.

İLK KEZ SERGİLENİYOR

Bronz kadın heykeli ve kazılardan çıkarılan bazı eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen hayata geçirilen "102 Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında "Denizden Gelen Kadın" adlı sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Başı ve kolları kesikti! Balıkçıların ağına takıldı! Şimdi ise ilk kez sergileniyor... 2

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Emlak Daire Başkanı Fügen Karaman, Marmaris Kale Müze'de düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Anadolu'nun geleneksel değerlerini çağdaş bir yaklaşımla birleştirerek sergilediklerini söyledi.

95 ESERDEN 93'Ü SERGİLENİYOR

Kültürel zenginliği farklı temalarda çoğunlukla ilk kez sergilenen eserler aracılığıyla ziyaretçileri sunduklarına dikkati çeken Karaman, "Hedefimiz sergilerimizle Cumhuriyet'in emanetçisi olacak gelecek nesillerin geçmişini, köklerini, bilerek tanıyarak kültürel mirasımıza sahip çıkmalarını ve gözetmelerini sağlamak. Sergimizde yer alan 95 eserden 93'ü ilk kez ziyaretçilerle buluşuyor. Aralarından sergiye adını veren bronz heykel restorasyonu yapılarak hazırlandı." diye konuştu.

Başı ve kolları kesikti! Balıkçıların ağına takıldı! Şimdi ise ilk kez sergileniyor... 3

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris
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