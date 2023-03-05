Keremcem, Başım Belada dizisinde Mehir Öztürk ile başrolü paylaşacak. Yıllardan beri birçok dizi, film, program projesinde yer alan Keremcem'in aynı zamanda şarkıcılık ve oyunculuk alanında ödülleri bulunuyor. Peki Başım Belada dizisinin Azam'ı Keremcem kimdir? Keremcem kaç yaşında ve nereli? İşte filmleri ve dizileri...

KEREMCEM KİMDİR?

28 Aralık 1977 doğumlu Kerem Cem Dürük 45 yaşındadır. Lise yıllarında gitar çalmaya başladı. İlk albümünde yer alan Elimde Değil şarkısını 1996 yılında Ankara'da yaptı. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 2003 yılında tamamladı.

Yıllar içinde birçok şarkı, dizi, film projesiyle ekranlara geldi. 2005'te TRT'de yayınlanan Kerem ile Aslı projesinde Kerem rolüne hayat verdi. Ardından Aşk Oyunu, Avrupa Yakası, O Hayat Benim, Aşk ve Mavi, Gül Masalı gibi projelerde de yer aldı.

