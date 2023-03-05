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Başım Belada dizisinin Azam'ı Keremcem kimdir? Keremcem kaç yaşında ve nereli? İşte filmleri ve dizileri

05.03.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keremcem 5 Mart günü başlayacak olan Başım Belada dizisinde Azam rolüne hayat verecek. Bununla birlikte, şarkıcı ve oyuncu Keremcem hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Keremcem 2005 yılından beri birçok dizi projesinde yer aldı. Peki Başım Belada dizisinin Azam'ı Keremcem kimdir? Keremcem kaç yaşında ve nereli? İşte filmleri ve dizileri...

Başım Belada dizisinin Azam'ı Keremcem kimdir? Keremcem kaç yaşında ve nereli? İşte filmleri ve dizileri

Keremcem, Başım Belada dizisinde Mehir Öztürk ile başrolü paylaşacak. Yıllardan beri birçok dizi, film, program projesinde yer alan Keremcem'in aynı zamanda şarkıcılık ve oyunculuk alanında ödülleri bulunuyor. Peki Başım Belada dizisinin Azam'ı Keremcem kimdir? Keremcem kaç yaşında ve nereli? İşte filmleri ve dizileri...

Başım Belada dizisinin Azam'ı Keremcem kimdir? Keremcem kaç yaşında ve nereli? İşte filmleri ve dizileri

KEREMCEM KİMDİR?

28 Aralık 1977 doğumlu Kerem Cem Dürük 45 yaşındadır. Lise yıllarında gitar çalmaya başladı. İlk albümünde yer alan Elimde Değil şarkısını 1996 yılında Ankara'da yaptı. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 2003 yılında tamamladı.

Başım Belada dizisinin Azam'ı Keremcem kimdir? Keremcem kaç yaşında ve nereli? İşte filmleri ve dizileri

Yıllar içinde birçok şarkı, dizi, film projesiyle ekranlara geldi. 2005'te TRT'de yayınlanan Kerem ile Aslı projesinde Kerem rolüne hayat verdi. Ardından Aşk Oyunu, Avrupa Yakası, O Hayat Benim, Aşk ve Mavi, Gül Masalı gibi projelerde de yer aldı.

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