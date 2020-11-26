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Basın mensuplarına drone kursu

ERZURUM HABERLERİ  | 26.11.2020 11:15 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nce “Demokrasi için medya, medya için demokrasi” Projesi kapsamında düzenlenen drone kursu başladı.Palandöken Kayak Merkezindeki Sway Otelde yapılan kursun açılışında eğitmen Sapmaz Havacılık eğitmeni Abdurrahman Üstünel, drone kullanımının ve eğitimlerin önemine işret etti.Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy da drone kullanımının gelişen teknoloji ile birlikte öneminin arttığını ifade etti.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nce “Demokrasi için medya, medya için demokrasi” Projesi kapsamında düzenlenen drone kursu başladı.
Palandöken Kayak Merkezindeki Sway Otelde yapılan kursun açılışında eğitmen Sapmaz Havacılık eğitmeni Abdurrahman Üstünel, drone kullanımının ve eğitimlerin önemine işret etti.
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy da drone kullanımının gelişen teknoloji ile birlikte öneminin arttığını ifade etti. Özsoy, basın mensuplarının görüntü ve fotoğraf temininde önemli bir yeri olduğunu söyledi. Proje kapsamında hazırlanan kursun özellikle foto muhabiri ve kameramanlar için mesleki gelişim için önemli olduğuna işaret eden Özsoy, kursun 2 gün süreceğini belirtti. Kursta daha sonra Eğitmen Abdurrahman Üstünel tarafından İHA tanıtımı, hava hukuku, hava araçları, uçuş dinamiği, meteoroloji, ATC usülleri, havacılık frezyolojisi konularında bilgi verildi.
Kursun ilk günü sonunda pratik uçuş eğitimi verilecek. İkinci gün ise kumanda edilebilir itki ve aviyonik sistemler, bakım onarım ve pratik uçuş dersleri yer alacak.
Kursa Erzurum ve çevre illerdeki ajans , televizyon, gazetelerden yaklaşık 30 gazeteci katıldı.

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