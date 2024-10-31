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Basın mensuplarından Konyaspor yönetimine ve yeni teknik hocasına protesto

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.10.2024 15:22
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Konyaspor yeni teknik direktör Recep Uçar, imza törenine 40 dakika gelmeyince basın mensupları kulübü ve yeni hocayı protesto ederek salondan ayrıldı.

Basın mensuplarından Konyaspor yönetimine ve yeni teknik hocasına protesto

Geçtiğimiz pazar günü Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından pazartesi günü toplantı yapan Konyaspor yönetimi, Ali Çamdalı ile yollarını ayırma kararı almasının ardından takımın başına en son Kayserispor'da yaklaşık 4 ay görev yapan Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaştığını duyurdu.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

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Konyaspor yönetimi yeni teknik direktör Recep Uçar ile imzalayacağı sözleşme için bugün saat 13.00'te basın toplantısı düzenledi.

40 DAKİKA GEÇ KALINCA PROTESTO

399286_KONYASPOR-YENI-TEKNIK-DIREKTORU-RECEP-UC

Düzenlenen toplantıya teknik hoca ve yönetim ekibi 40 dakika boyunca gelmeyince, toplantının başlamasının da bir süre daha uzayacağı açıklanınca basın mensupları protesto ederek toplantı salonundan ayrıldı.

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