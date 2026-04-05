Basın toplantısında Okan Buruk'a büyük şok! Teşekkür edip masadan ayrıldı

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"AVANTAJ HALA BİZDE"

Trabzonspor’u tebrik eden Buruk, "Onlar da şampiyonluk yarışında tabii ki. Maçın başından sonuna kadar o konsantrasyonu gösterdiler. Maçı ilk yarı ve ikinci yarı olarak ayırabiliriz. İlk yarı iyi olmadığımız bölümde ikinci yarı daha iyi olduğumuz bölümdü. İkinci yarıda hem rakip kalede oluşturduğumuz tehlikeler ile rakip sahada oynadık ama 1-1 sonrası oyun da bizim kontrolümüzde giderken bir duran toptan yediğimiz gol sonrası rakibin iyi savunma yapması maçın da belli bölümleri zaten oynanmadı. Hakem de uzatmalardaki bu dakikalarda çok fazla oynatmadan maçı da bitirdi ama rakibimizin isteği, konsantrasyonu, maçın sonuna kadar devam etti. Daha çok üretebilirdik, girdiğimiz pozisyonlarda da özellikle dediğim gibi ikinci yarı bunlardan yararlanamadık ama bizim için önemli bir avantaj hala devam ediyor." dedi.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Sözlerine devam eden Buruk, "Takım olarak oyuncularımla birlikte soyunma odasında da hepimiz bu motivasyonu tekrar gösterdik, sağladık ve bir sonraki maç için hazırız. Bugün maç sonrası yaşadıklarımız özellikle takımın bundan sonraki maçlardaki konsantrasyonu için çok önemli olacak. Ben Galatasaray taraftarının tabii ki bugün kaybetmekten dolayı mutsuz olduğunu biliyorum ama Galatasaray olarak bundan önceki 3 senede de bu tür maçlar yaşadık, her zaman toparlamasını ve tekrar o güce ulaşmasını o şampiyonluğa gidecek yoldaki en maksimumu yapmasını bildik. Yine bunu yapacağız ve şampiyon olacağız. İçleri rahat olsun yine şampiyonluk için oyuncularımla birlikte elimizden ne geliyorsa en fazlasını yapacağız. Bize güvensinler takımımıza güvensinler. Bu maçı kaybetsek de bu durum bizim için ve gelecek için önemli motivasyon olacak" diye konuştu.

OKAN BURUK'A SORU SORULMADI

Sözleri bittikten sonra basın mensuplarının kendisine soru sorması için bekleyen Okan Buruk büyük bir şok yaşadı. Trabzon'da hiçbir basın mensubunun kendisine soru sormadığını gören Okan Buruk, sözleri bittikten sonra teşekkür edip masadan ayrıldı. O anlarda Okan Buruk'un büyük şaşkınlık yaşadığı dikkatlerden kaçmadı.