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Başına 15 cm'lik bıçak saplandı!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 22.11.2018 09:41 | Son Güncelleme

Rüya şehir Cape Town, geçtiğimiz gün dehşet anlarına sahne oldu.

Şehirde gezintiye çıkan bir bisikletçi, iki kişinin saldırısına uğradı. Kafatasına 15 cm'lik bıçak saplanan adam bilinci açık bir şekilde hastaneye ulaşmayı başardı!

Başına saplanmış 15 cm'lik bıçakla kurtuldu!

Hastaneye kendi başına sakince yürüyerek gelen Shaun Wayne "Müsait bir doktor var mı?" diye sordu.
Shaun Wayne'i gören doktorlar talihsiz adamı hemen ameliyata aldı. Mucizevi bir şekilde hayatta kalan adamın fotoğrafı ise, sosyal medyada viral oldu.
Bisikletçinin annesine kafatasının tamamen iyileşeceğini söyleyen Dr. Brendan Venter, Wayne'nin çok şanslı olduğunu belirtti.
Yerel medya, 34 yaşındaki erkeğin bisikletini gasp etmek isteyen saldırganların bıçak kullandığını bildiriyor.
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Anahtar Kelimeler:
cape town bıçak saldırı kafatası

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