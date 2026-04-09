BasınCup 2026 başlıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen BasınCup 2026, akşam saatlerinde oynanacak 2 müsabakayla başlıyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirilecek turnuva, akşam saatlerinde C Grubu'nda H.G Kontraspor - TRT İnternational ve A Grubu'nda NTV - TYT Türk müsabakalarıyla start alıyor.
Toplam 9 hafta sürecek turnuvada, medya kuruluşlarının oluşturduğu 21 takım 4 grupta şampiyonluk mücadelesi verecek.
Organizasyonun kura çekimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yapıldı.
Kura çekimine, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ile kurumların temsilcileri katıldı. Kura çekimin ardından açıklamada bulunan Debik, tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.
Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Debik, sporun birleştirici yönüne dikkat çekerek, organizasyonun medya mensupları arasındaki iletişimi ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.
Kura çekimi sonucunda oluşan gruplar şu şekilde:
A Grubu: NTV, Habertürk (Show TV), İletişim Platformu, Haber Global, Beyaz Futbol, TYT Türk
B Grubu: Yeni Şafak, Akit TV, tvnet, XTG, GZT
C Grubu: Anadolu Ajansı, H.G Kontraspor, TRT World Press Team, DHA, TRT International
D Grubu: Turkuvaz Medya, CNBC-E, TRT İç Yapımlar, Türk Medya, Tivibu Spor
Organizasyonunun, medya mensupları arasında dayanışmayı artırması ve kurumlar arası iletişime katkı sağlaması hedefleniyor.
Turnuva, 7 Haziran'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.
