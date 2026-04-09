SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

BasınCup 2026 başlıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen turnuvada medya kuruluşlarının oluşturduğu 21 takım yer alıyor.

Cevdet Berker İşleyen

Yıldız Teknik Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen BasınCup 2026, akşam saatlerinde oynanacak 2 müsabakayla başlıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirilecek turnuva, akşam saatlerinde C Grubu'nda H.G Kontraspor - TRT İnternational ve A Grubu'nda NTV - TYT Türk müsabakalarıyla start alıyor.

Toplam 9 hafta sürecek turnuvada, medya kuruluşlarının oluşturduğu 21 takım 4 grupta şampiyonluk mücadelesi verecek.

Organizasyonun kura çekimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yapıldı.

Kura çekimine, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ile kurumların temsilcileri katıldı. Kura çekimin ardından açıklamada bulunan Debik, tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.

Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Debik, sporun birleştirici yönüne dikkat çekerek, organizasyonun medya mensupları arasındaki iletişimi ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Kura çekimi sonucunda oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: NTV, Habertürk (Show TV), İletişim Platformu, Haber Global, Beyaz Futbol, TYT Türk

B Grubu: Yeni Şafak, Akit TV, tvnet, XTG, GZT

C Grubu: Anadolu Ajansı, H.G Kontraspor, TRT World Press Team, DHA, TRT International

D Grubu: Turkuvaz Medya, CNBC-E, TRT İç Yapımlar, Türk Medya, Tivibu Spor

Organizasyonunun, medya mensupları arasında dayanışmayı artırması ve kurumlar arası iletişime katkı sağlaması hedefleniyor.

Turnuva, 7 Haziran'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Tekke ile istikrar; puan ortalaması yükseldiFatih Tekke ile istikrar; puan ortalaması yükseldi
Listede kimler var kimler! F.Bahçe'den golcü için dev bütçeListede kimler var kimler! F.Bahçe'den golcü için dev bütçe

Anahtar Kelimeler:
turnuva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni gözaltılar var! Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal, Norm Ender, Burak Deniz....

Yeni gözaltılar var! Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal, Norm Ender, Burak Deniz....

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

Sağlıkta yeni dönem: Aile hekimliği ile ilgili önemli değişiklik

Sağlıkta yeni dönem: Aile hekimliği ile ilgili önemli değişiklik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.