YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Başından vurulmuş halde ölü bulundu

Başından vurulmuş halde ölü bulundu

29.05.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 25 yaşındaki genç başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri harekete geçirdi. Evrenseki Mahallesi Yeni Palmiye Sitesi karşısında bulunan Manavgat Belediyesine ait parka gelen ekipler, parkta bulunan oturma gruplarının birisinde bir şahsın başından vurulmuş vaziyette yerde yattığını belirledi.

Şahsın tabanca ile başından vurulmak suretiyle yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabip tarafından olay yerinde incelemelerde bulunuldu. Adının Y.A olduğu belirlenen şahıs, yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cırnık Köprüsü’nde 150 günlük çalışma süresi aşağı çekildiCırnık Köprüsü’nde 150 günlük çalışma süresi aşağı çekildi
Bağcılar'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandıBağcılar'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çift hayatını kaybettiTekirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada nişanlı çift hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 29 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:34
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:15
Yatsı
21:49

Antalya Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Pazartesi

Seçen eczanesi
Muratpasa
Vural eczanesi
Manavgat
Elif metin eczanesi
Aksu
Onur eczanesi
Kemer
Güneş eczanesi
Muratpasa
Papatya eczanesi
Konyaalti
Lokman eczanesi
Serik
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Ünlü oyuncunun cansız bedeni yerin altındaki sandıktan çıktı

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.