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Başiskele Belediyesi korona virüse karşı hız kesmiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.04.2020 10:06 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, ülkemizde etkisini sürdüren korona virüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.Korona virüs ile mücadeleyi sahada büyük bir özveriyle sürdüren Başiskele Belediyesi ekipleri, tüm imkanlarını kullanarak vatandaşların talepleri ve belirlenen program dahilinde dezenfekte ve yol yıkama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, ülkemizde etkisini sürdüren korona virüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.
Korona virüs ile mücadeleyi sahada büyük bir özveriyle sürdüren Başiskele Belediyesi ekipleri, tüm imkanlarını kullanarak vatandaşların talepleri ve belirlenen program dahilinde dezenfekte ve yol yıkama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden kurulan dezenfekte ekipleri, ilçenin her mahallesinin dört bir yanını programlar dahilinde düzenli olarak temizliyor ve dezenfekte ediyor.
Dezenfekte ekipleri vatandaşın sağlığını korumak ve halk sağlığı adına Türkiye’de Kovid-19 vakasının görüldüğü günden itibaren çalışmalarını Başiskele’nin her bir sokak ve caddesinde sürdürdü.
İlçenin her bir mahallesinde düzenli olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, sokak ve caddeleri virüsleri bertaraf eden özel solüsyonlu suyla yıkıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başlayan özel giysili ve maskeli dezenfektan ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı market, dükkan, eczane ve işletme önlerini, sağlık ocakları ve hastane girişlerini, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları binalarının önlerini, otobüs duraklarını, kapalı pazar alanlarını, bankamatikleri, park ve bahçeleri, cami avlularını, kent mobilyalarını, çöp ve geri dönüşüm konteynerlarını, bankamatikleri ve vatandaşların dokunabileceği her alanı virüslere ve mikroplara karşı etkili ilaçlarla dezenfekte ettiler.
Toplu ulaşım araçları da dezenfekte ediliyor
Başiskele Belediyesi dezenfekte ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve hijyenik bir ortamda seyahat etmesi amacıyla ilçe sınırlarında hizmet veren toplu taşıma araçlarını da düzenli olarak dezenfekte ediyor.
Korona virüse karşı halk sağlığı için sahada bir an olsun işini aksatmadan canla başla çalışan belediye ekipleri, Başiskeleliler’den alkış ve takdir topluyor.

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