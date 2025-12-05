Hangi futbolcular ve isimler gözaltında? Bahis soruşturmasında gözaltı listesi: Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ahmet Çakar...

Futbolda bahis skandalı fitili ateşlenen operasyonda ikinci dalga başladı. İstanbul Başsavcılığı soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu, yönetici ve başkan gözaltına alındığı öğrenildi.

ŞAFAK BASKINI

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

Özellikle alt liglerde oynayan futbolculara yönelik operasyon, spor camiasında şok etkisi yarattı. Soruşturmanın kapsamı genişliyor; dosyada hem saha içi hem saha dışı şüpheli temaslara dair çok sayıda delil araştırılıyor.

İddialar, 2023-2024 sezonunda 2. Lig'de oynanan bir maçtaki bahis iddialarına uzanıyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN LİSTESİ ŞÖYLE:

FUTBOLCULAR

Metehan Baltacı (Galatasaray) – Kendi takımının maçına bahis oynadığı tespit edildi.

Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe) – Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinde oynadığı tespit edildi.

KULÜP YÖNETİCİLERİ VE ANTRENÖRLER

28/04/2024 Ankaraspor – Nazilli Belediyespor maçı kapsamında:

Ahmet Okatan (Ankaraspor kulüp sahibi)

Mehmet Emin Katipoğlu (Ankaraspor kulüp başkanı)

Şahin Kaya (Nazilli Belediyespor başkanı)

2 antrenör

24/12/2023 Ümraniyespor – Giresunspor maçı kapsamında:

1 futbolcu + 5 kişi

ŞÜPHELİ FİNANSAL İŞLEMLER NEDENİYLE

Murat Sancak (Adana Demirspor eski başkanı)

Ahmet Çakar (eski hakem, spor yorumcusu)

Arzu Çakar (Ahmet Çakar'ın eşi)

Zorbay Küçük (üst klasman hakemi) + 3 kişi

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan yeni operasyonla ilgili açıklama yaptı.

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında;

MASAK Başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.11.2025 tarih ve 27 sayılı toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan (101) futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller sonucunda;

-Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan BALTACI'nın bulunduğu toplam (27) futbolcu,

-Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan YANDAŞ,

-28/04/2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet OKATAN, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin KATİPOĞLU, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin KAYA ve 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen (5) şahıs,

-24/12/2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle 1'i futbolcu toplamda 6 şahıs,

-Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat SANCAK, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay KÜÇÜK olmak üzere (7) şahıs,

Olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda (46) şüpheli hakkında bugün saat:07.15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. (5) şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

"TANINMIŞ İSİMLER YER ALACAK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek futbol bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz. Bir operasyon daha olabilir." ifadelerini kullanmıştı. Kimsenin kendi hesabı üzerinden bahis yapmadığını belirten Gürlek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni operasyonda tanınmış isimlerin yer alacağını dile getirmişti.