Başiskele Belediyesi’nin resim yarışmasında çocuklar ödüllerini aldı

Korona virüs nedeniyle eğitimlerine evde devam eden öğrencilere yönelik Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

Korona virüs nedeni ile yapolan “Evde Kal” çağrılarına uyan Başiskeleli öğrencilere yönelik Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler geçen hafta belli oldu. Başiskele ilçesindeki 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenciler arasında düzenlenen “Ailemizle Evimiz Okulumuz” resim yarışmasında 4 kategoride birinci olan öğrencilere ödülleri, Başiskele Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personelleri aracılığıyla evlerine kadar gidilerek teslim edildi.



