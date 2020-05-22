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Başiskele mezarlıklarında bayram temizliği

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.05.2020 13:13 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan tüm mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı.Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacak olmasına rağmen ilçede bulunan mezarlıkları bayrama hazırladı.

Başiskele mezarlıklarında bayram temizliği

Başiskele Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan tüm mezarlıklarda temizlik çalışması yaptı.
Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacak olmasına rağmen ilçede bulunan mezarlıkları bayrama hazırladı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bayram öncesi ve sonrası vefat eden yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak için ilçede bulunan 74 mezarlıkta ve şehitliklerde yoğun bir tempoda çalışan belediye ekipleri, yabani otların kesimi, çim biçme, çalı temizliği, çevre düzenlemesi ve bakım onarım çalışmalarını tamamladı.

Başiskele mezarlıklarında bayram temizliği

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