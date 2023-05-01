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Başiskele, termal turizmin merkezi olacak

01.05.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak Başiskele Termal Tesisinde çalışmalar devam ediyor.

Başiskele, termal turizmin merkezi olacak

Geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak Başiskele Termal Tesisinde çalışmalarına devam ediyor. Başiskele Termal Tesisi çalışmaları çerçevesinde fore kazık imalatı tamamlandı. Tesis için 169 fore kazık çakımı yapıldı. Hafriyat kazılarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar tamamlandığında tesisin A ve B bloklarının temel betonu atılacak. Zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı ve C Bloğun temel betonunu atıldı. Ekipler ayrıca yakın zamanda termal suyun saklanacağı deponun temel betonunu atacak. 480 günde yapılması planlanan tesis 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesis tamamlandığında Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve bölgenin gelişmesine öncülük edecek.


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