Başiskele’de 3 sokak parke ile düzenlendi

Başiskele Belediyesi ekipleri, ilçede sürdürdüğü parke taşı çalışmalarında 3 sokakta daha düzenlemelerini tamamladı.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri programlar çerçevesinde yerine getiriyor. Başiskele’de ulaşım ağını genişleten ekipler, bir yandan yeni imar yolları açarken, diğer yandan da alt yapı çalışmaları tamamlanan yolların kilitli parke çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Fatih Mahallesi Sadettin Sokak, Aşır Sokak ve Afacan Sokak’ın parke yol yapımı tamamlandı. Kent estetiğine uygun olarak yapılan yollar Başiskeleliler’in hizmetine sunulurken vatandaşlar Başiskele Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.



