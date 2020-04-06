Başiskele’de 9 mahallede dezenfekte çalışması yapıldı

Başiskele Belediyesi, korona virüs çalışmaları kapsamında 9 mahallede dezenfekte çalışması yaptı.

Korona virüse karşı mücadele kapsamında yoğun mesaiyle ilaçlama ve temizlik faaliyetlerini sürdüren Başiskele Belediyesi, özellikle vatandaşların ortak kullanım alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Başiskeleli vatandaşların talepleri ve programlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Sahil Mahallesi, Seymen Mahallesi, Mahmutpaşa Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Paşadağ Mahallesi, Yuvacık Yakacık Mahallesi, Fatih Mahallesi ve Doğantepe Mahallesi’nde dezenfekte ve özel solüsyonlu suyla yolları yıkama çalışmaları gerçekleştirdiler.

Öncelikle vatandaşların yoğun kullandığı caddelerde çalışmalarını yürüten dezenfekte ekipleri, bu hafta sonu 9 mahallenin sokak aralarına kadar girerek salgın riskine karşı köpüklü yıkama ve ilaçlama faaliyetlerini yaparak vatandaşların memnuniyetini kazandı. Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları yakından takip eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele’nin her mahallesinde programlar dahilinde gece ve gündüz, hafta sonu dahil olmak üzere belediye ekiplerinin büyük bir özveriyle çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

