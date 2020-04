Başiskele’de çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında çöp konteynerlerini tek tek dezenfekte ediyor.

Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteyneri yıkma ve dezenfekte aracıyla ilçe genelinde bulunan tüm çöp konteynerlerini yerinde yıkayarak dezenfekte etmeye devam ediyor. İlçe genelinde korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında dezenfekte ekipleri, her çöp konteynerini özel ilaçlarla rutin olarak dezenfekte ederken, bir yandan da başka bir ekip çöp konteynerleri yıkama işlemlerini sürdürüyor.

Başiskele’nin her mahallesindeki cadde ve sokaklarında yer alan her çöp konteynerini yıkayıp dezenfekte eden ekipler; korona virüse geçit vermedikleri gibi konteynerlarda hoş olmayan kokulara, sinek ve larva oluşumuna engel olunmasını sağladılar.

Dezenfekte ekipleri ayrıca yer altı çöp konteynerlarını, geri dönüşüm kutularını ve tekstil kumbaralarını düzenli olarak dezenfekte ediyor.