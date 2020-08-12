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Başiskele’de eğlence çocukların ayağına gidiyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.08.2020 15:36 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, “Mahallemde Şenlik Var” etkinliğiyle bu kez eğlenceyi Başiskele’nin çocuklarının ayağına götürüyor.Korona virüs tedbirleri dolayısıyla uzun süre evlerinde kalan çocuklar için yeni normalleşme süreciyle birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyen Başiskele Belediyesi, çocuklara moral vermeye devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, “Mahallemde Şenlik Var” etkinliğiyle bu kez eğlenceyi Başiskele’nin çocuklarının ayağına götürüyor.
Korona virüs tedbirleri dolayısıyla uzun süre evlerinde kalan çocuklar için yeni normalleşme süreciyle birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyen Başiskele Belediyesi, çocuklara moral vermeye devam ediyor. Millİ Eğitim Bakanlığının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı açılışının 31 Ağustos Pazartesi günü olarak açıklanmasının ardından Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü’nün talimatıyla, Başiskeleli öğrencilere okul öncesi moral ve motivasyon amaçlı bir eğlence programı hazırlandı. Başiskele’nin mahallelerinin kesiştiği 11 farklı noktada gerçekleştirilecek olan “Mahallemde Şenlik Var” etkinliği 13 - 27 Ağustos tarihleri arasında saat 19.00’da izleyicisiyle buluşacak.
Geleceğin teminatı olan çocukların, tatilin son günlerini doyasıya yaşamaları için dolu dolu bir etkinlik hazırlandı. Bu kapsamda geleneksel tiyatronun karakterleri İbiş, Karagöz ile Hacivat ve çeşitli maskotlar miniklerin mahallelerine konuk olacak.
İlçenin dört bir yanını gezecek olan ‘Mahallemde Şenlik Var’ ekibinin ilk durağı Barbaros Mahallesi olacak. Çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekecek olan şenlik, Barbaros Mahallesi Semt Meydanı’nda 13 Ağustos Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak. ‘Mahallemde Şenlik Var’ ekibi, her gün bir mahalleye misafir olarak mahalle sakinlerini çoluk çocuk eğlendirecek.

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