YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

Başiskele’de sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.04.2020 11:30 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşıladı.Başiskele Belediyesi Kriz Merkezi ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Başiskele Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli olarak vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için görevini tüm hızıyla sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşıladı.
Başiskele Belediyesi Kriz Merkezi ekipleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Başiskele Vefa Sosyal Destek Grubu ile koordineli olarak vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için görevini tüm hızıyla sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı andan itibaren tüm tedbirlerini alan Başiskele Belediyesi, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalıştı. Gelen çağrı ve istekleri görevli belediye personelleri anında yerine getirerek, temel gıda ve ilaç gibi acil ihtiyaçları karşılandı.
Belediye ekipleri vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması yanı sıra, yaşlı bir vatandaşın sobasını yakmak için yardıma koştu. Başiskele’de ikamet eden ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaş, evinde bulunan doğalgaz sobasını yakamayınca başka bir mahallede oturan oğlunu telefon ile arayarak yardım istedi. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evden çıkamayacağını söyleyen oğlu, çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Zabıta ekipleri, yaşlı vatandaşın evine giderek doğalgaz sobasını yaktı. Yaşlı vatandaş, doğalgaz sobasını yakan zabıta ekiplerine ve belediyeye teşekkür etti.
Öte yandan, korona virüs çalışmaları kapsamında ilçede dezenfekte çalışmaları boş kalan sokaklarda devam etti. Belediye Başkanı Yasin Özlü de doğum günü sokağa çıkma yasağı günlerine rast gelen çocukları unutmuyor. Geçen hafta sonu minik Ertuğrul’a sürpriz yapan Başkan Özlü, bu hafta da 5 yaşına giren Egemen’e doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı. Belediye Başkanı Yasin Özlü, yıllara meydan okuyan Başiskele’nin ulu çınarlarını da unutmadı. Belediye ekipleri, evliliklerinde 43. yılını dolduran Yeniköy Merkez Mahallesi’nde ikamet eden yaşlı çifte sürpriz yaptı.
Salgının başından itibaren sahada olan ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Ekiplerimiz diğer günlerde olduğu gibi sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde de vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere canla başla çalışıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberlik içinde olmanın en güzel örneklerini bu zorlu süreçte de tüm dünyaya gösteriyoruz. Güçlü dayanışma kültürümüz ile bu süreci daha kolay atlatacağız inşallah. Biz Başiskele’de yaşayan herkesin her zaman emrindeyiz ve her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Fethiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 72 bin lira ceza

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişiler kovalamaca sonucu yakalandı

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Başkan Ünverdi, BDDK’nın Aktif Rasyo oranı düzenlemesini değerlendirdi

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:34
Sabah
06:07
Öğle
13:04
İkindi
16:50
Akşam
19:52
Yatsı
21:19

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Büyük Eczanesi
Golcuk
Sahil Eczanesi
Karamursel
Cankatar Eczanesi
Darica
Gebeş Eczanesi
Kandira
Deniz Eczanesi
Golcuk
Ertuğrul Eczanesi
Izmit
Hayal Eczanesi
Basiskele
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.