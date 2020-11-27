Başka çaremiz yok deyip şırdanı bakın nasıl yediler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 10.00 ile 20.00 arasında gel-al-götür, telefon ve online sipariş servisi yapan iş yerleri, saat 20.00'den sonra ise sadece telefon ve online sipariş hizmetine devam ediyor. Hal böyle olunca Adana'nın özellikle gece tüketilen ünlü lezzetleri şırdan, kırkkat, karın (işkembe) ve mumbar dolmaları satışında da bazı değişiklikler yaşandı.

'ARAÇLARINDAN ÇIKMADAN SICAK SICAK YİYORLAR'

En çok tezgah başında tüketilen bu lezzetleri Adanalılar, saat 20.00'ye kadar iş yerlerine gidip, gel-al-götür servisinden yararlanarak ayaküstü tüketebilirken, saat 20.00'den sonra ise ancak telefon ve online sipariş ile ulaşabiliyor.

Motorlu araçlarla müşterilerine hizmet vermeyi sürdüren işletmeciler, sakatatın en çok tercih edildiği bu aylarda tedbirler nedeniyle işlerinin yarı yarıya düştüğünü söyledi. Eve sipariş edilen şırdan, kırkkat, karın ve mumbar dolmalarının soğumasından şikayet eden ya da alıştığı düzenden vazgeçmek istemeyen vatandaşlar ise kendi yöntemlerini buldu. Araçlarıyla iş yerinin önüne gelen vatandaşlar, telefon ile sipariş verip, araçlarından çıkmadan yiyeceklerini sıcak şekilde tüketirken, yasağı da delmemiş oluyor.