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Başka çaremiz yok deyip şırdanı bakın nasıl yediler

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 27.11.2020 11:14 | Son Güncelleme:
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Başka çaremiz yok deyip şırdanı bakın nasıl yediler

Adana'nın meşhur şırdanı, gece atıştırmalıklarının olmazsa olmazlarından. Adanalıların vazgeçilmezi bu lezzete koronavirüs tedbirleri de engel olamadı. Vatandaşlar, gel-al-götür servisinin saat 20.00’de bitmesi nedeniyle bu tatları sıcak yiyebilmek için bakın ne yapıyorlar.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 10.00 ile 20.00 arasında gel-al-götür, telefon ve online sipariş servisi yapan iş yerleri, saat 20.00'den sonra ise sadece telefon ve online sipariş hizmetine devam ediyor. Hal böyle olunca Adana'nın özellikle gece tüketilen ünlü lezzetleri şırdan, kırkkat, karın (işkembe) ve mumbar dolmaları satışında da bazı değişiklikler yaşandı.

'ARAÇLARINDAN ÇIKMADAN SICAK SICAK YİYORLAR'

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En çok tezgah başında tüketilen bu lezzetleri Adanalılar, saat 20.00'ye kadar iş yerlerine gidip, gel-al-götür servisinden yararlanarak ayaküstü tüketebilirken, saat 20.00'den sonra ise ancak telefon ve online sipariş ile ulaşabiliyor.

Motorlu araçlarla müşterilerine hizmet vermeyi sürdüren işletmeciler, sakatatın en çok tercih edildiği bu aylarda tedbirler nedeniyle işlerinin yarı yarıya düştüğünü söyledi. Eve sipariş edilen şırdan, kırkkat, karın ve mumbar dolmalarının soğumasından şikayet eden ya da alıştığı düzenden vazgeçmek istemeyen vatandaşlar ise kendi yöntemlerini buldu. Araçlarıyla iş yerinin önüne gelen vatandaşlar, telefon ile sipariş verip, araçlarından çıkmadan yiyeceklerini sıcak şekilde tüketirken, yasağı da delmemiş oluyor.

'BAŞKA ÇAREMİZ YOK'

Otomobiliyle şırdancının önüne gelip, aracından sipariş veren Fatih Bozdağ, normalde eve paket servisinin olduğu ama o şekilde şırdanın ister istemez soğuduğunu söyledi. Pratik çözüm bulduğunu aktaran Bozdağ, "Arabamızla gelip, söylüyoruz. Arabamıza alıyoruz, arabada yiyoruz. Çok sıcak oluyor. Hızlı çözüm, sıcak yemek. Başka çaremiz yok" dedi.

'HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK'

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Saat 15.00 gibi satışa başladıklarını anlatan sakatat restoranı işletmecisi Mesut Erdoğan, saat 20.00'ye kadar gel-al-götür servisini sürdüklerini ancak 20.00'den sonra yalnızca telefon ve online siparişlere yanıt verebildiklerini aktardı. Her şeyin başının sağlık olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Müşterilerimizden ricamız, buraya gelmek isteyebilirler elbette ama bize telefonla bilgi vermeleri yeterli. İşletmemizin önüne geldiğinde telefon ile siparişi vermesi bize yeterli olur. Bizim de sağduyulu olup, bazı görevler almamız lazım bu kapsamda. Sakatat ürünleri kışın bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler, mumbarı, şırdanı, kellesi olsun. Tam başlayacağız derken alınan bu tedbirler işlerimizi oldukça etkiledi. Satışlarımızın yüzde 50'nin de aşağısına düştü. Tamam hizmet verebiliyoruz ama bu ürünler masada oturup, daha keyifle tüketilecek gıdalar. Tabi ki yapacak bir şey yok. Tekrardan 'her şeyin başı sağlık' deyip, evlerde kalıyoruz" diye konuştu.

'DAHA GÜZEL'

Şırdancının önüne minibüs ile gelip, telefon ile sipariş veren ve aracında çıkmadan yiyeceklerini tüketen Evren Bal ise şunları söyledi:

"Eve paket yaptırmakta bir sıkıntı yok ama araçta oturup, yemek farklı. Burada yemek daha iyi gibi geliyor. Evde yemekten daha güzel bence. Geleceksin, karnını, mumbarını, şırdanını burada yiyeceksin. Hani derler ya 'huzur verir' öyle yani daha rahat yiyorum burada."

Bugüne kadar müşterilerin gelip tezgahta yemek yediğini dile getiren karın ve şırdan dolması ustası Enver Vançin, artık paket servisi ile kendilerinin müşterilerini ayağına gittiklerini söyledi. Gıda üzerine çalışan birçok yerin paket servisi yaptığını belirten Vançin, pandemi sürecinin de insanlara paket servisine alıştırdığını söyledi.


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