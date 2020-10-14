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Başkale Belediyesi’nden öğrencilere eğitim desteği

VAN HABERLERİ  | 14.10.2020 16:15 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale Belediyesi tarafından üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yararlanabileceği Sürekli Eğitim Merkezi hizmete açıldı.Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilerin kayıtlı olduğu eğitim merkezinde, uzman öğretmen tarafından haftanın 7 günü ücretsiz kurslar verilirken, öğrencilere hazırlık kitapları da dağıtılıyor.Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Sürekli Eğitim Merkezi ve müzik atölyesini ziyaret ederek, belediye tarafından alınan yardımcı kaynak kitaplarını öğrencilere verdi.

Van’ın Başkale Belediyesi tarafından üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin yararlanabileceği Sürekli Eğitim Merkezi hizmete açıldı.
Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilerin kayıtlı olduğu eğitim merkezinde, uzman öğretmen tarafından haftanın 7 günü ücretsiz kurslar verilirken, öğrencilere hazırlık kitapları da dağıtılıyor.
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Sürekli Eğitim Merkezi ve müzik atölyesini ziyaret ederek, belediye tarafından alınan yardımcı kaynak kitaplarını öğrencilere verdi. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Solak, öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Solak, üniversite sınavlarına hazırlık için belediye ve kaymakamlık olarak tüm imkânlarının seferber edileceğini belirterek, öğrencilere başarılar diledi.
Eğitim merkezine gelen öğrenciler ise kendilerine böyle bir imkan sağlayan yetkililere teşekkür etti.

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