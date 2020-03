Başkan Abdurrahman Er güven tazeledi

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, yapılan olağan genel kurul sonucunda yeniden başkan seçildi.

Merkezi Hakkâri olan Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonunun olağan genel kurulu; Bingöl, Erzurum, Van ve Hakkari’de bulunan 7 derneğin yönetim kurulları ve delegelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 3 yıllığına Federasyon Başkanlığına Abdurrahman Er, Kadın Kolları Genel Başkanlığına Dilan Gök ve Gençlik Kolları Genel Başkanlığına ise Caner Kaya seçildi.

Seçimin ardından konuşan Başkan Abdurrahman Er, temel amaçlarının bölgede gaziler ve şehit Aileleri ile alakalı dernekleri bir çatı altında toplayarak daha iyi hizmet vermeyi hedeflediklerini söyledi. Er, “Elâzığ ve Van Başkale’de meydana gelen depremlerde de vatandaşımızın yanlarında olduğumuzu her zaman hissettirdik. Başta Hakkâri ilimiz olmak üzere şehitlerimizin ismini taşıyan okullarda ‘Bir Kitap da Senden Olsun’ kampanyasını başlattık. Toplamış olduğumuz kitapları ilimizdeki okullarına bağışlayarak, okuyan bir nesil yetiştirmeye ön ayak olmaya çalışıyoruz. Kitap desteklerinin yanı sıra şehit ve gazi çocuklarımıza okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımında da bulunduk. Her zaman yanlarında olacağız. Şehit ve gazi ailelerimizin teveccühlerini kazanarak, her gün yeni yeni üyelerle bölgenin en büyük STK’sı olmaya da aday olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.