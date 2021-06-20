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Başkan açıkladı! Belhanda geri mi dönüyor?

20.06.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin geride bıraktığımız sezon oynanırken sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, Montpellier'e dönmeye yakındı. Ancak Fransız kulübünün başkanı Laurent Nicollin yaptığı açıklama ile transferin zora girdiğini dile getirdi.

Başkan açıkladı! Belhanda geri mi dönüyor?

Geride bıraktığımız sezon ortasında, Türk Telekom Stadyumu'nun zeminini eleştirdiği için yönetim tarafından sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, bir süredir eski takımı Montpellier ile görüşüyordu. Faslı futbolcunun bu transferi zora girdi.

Konuyla ilgili Midi Libre'ye konuşan Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, "Salı günü yeniden görüştük. Şu an finansal nedenlerden dolayı ona imza attıramıyorum. Gelmesi muhteşem olurdu ancak mümkün değil. Transfer gelirimiz yok, düşen TV gelirlerimiz derken bir de seyircinin stada geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum. Ona hiçbir şeyi garanti edemiyorum. Biraz beklemek zorunda. Eğer fırsatı olursa başka bir kulüple de imzalayabilir. Yapabileceğim şeyler var, yapamayacağım şeyler var. Hayatımı hapiste bitirmek istemiyorum." dedi.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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