Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor Kulübünün teknik direktörü Hüseyin Çimşir'dir"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın teknik direktörünün Hüseyin Çimşir olduğunu söyledi. Ağaoğlu, beIN Sports'ta katıldığı programda yaptığı açıklamada, teknik direktörleri Ünal Karaman ile ayrılık sürecini anlattı. Daha sonra takımın teknik direktörünü açıklayan Ağaoğlu, Şota Arveladze ve Mustafa Denizli isimleriyle hiç görüşülmediğini belirterek, "Şu anda Trabzonspor Kulübünün teknik direktörü, hocası Hüseyin Çimşir'dir. Yardımcıları konusunda görüşüyoruz. 1'i yabancı olmak üzere 2 veya 3 yardımcı hoca takviyesiyle yolumuza devam edeceğiz. Başarıyı sonuna kadar kovalayacağımızdan, başarılı olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu. Hüseyin Çimşir gibi 12 yaşında Trabzonspor Kulübünün kapısından giren bir futbol adamı için bunun çok büyük onur, aynı zamanda çok büyük fırsat olduğunu ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Hüseyin hoca şunun rahatlığı ile çalışacak: Benim yapımı biliyor. Kulübün hocasının arkasında nasıl durduğumu ve onunla birlikte nasıl çalıştığımı biliyor. Asbaşkanımızın bu konudaki çabasını ve Ertuğrul Doğan kardeşimizi... Ertuğrul Doğan ile ilgili, 'Allah her başkana böyle bir yönetici ile çalışmasını nasip etsin' demişimdir. Siz bu insana ne yaptıklarını bilmeden bir takım kişilerin yönlendirmesiyle kendisine, ailesine akıl almaz hakaretler, tehditler savuruyorsunuz. Teknik direktör değişimi beklediğimiz bir şey değildi. Hüseyin hocaya inanıyoruz. Yardımcılarından birisi Muzaffer (Bilazer) olacak."

- "Ndiaye ile anlaştık" Ağaoğlu, Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ile ilgili "Oyuncunun kendisiyle ve kulübüyle anlaştık. Ayın 3'ünü bekliyoruz. Kiralık… Ücretiyle alakalı olarak açıklamayı yarın KAP'a yapacağız. Pencere açılır açılmaz, ilk duyuruyu biz Ndiaye ile yapacağız. Kiralık olarak ne para aldığını, kulübe ne para verdiğimizi, hepsini KAP bildirimi ile kamuoyuna açıklayacağız. Satın alma opsiyonu var." ifadelerini kullandı. Bir veya 2 oyuncu transferi daha gerçekleşebileceğini vurgulayan Ağaoğlu, "Bana göre Türkiye’nin en güçlü forvet mevkisi bizde.. Her yere oyuncu alabiliriz.. Ama yani forvette Trabzonspor’un ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Orta sahada zaten Ndiaye... Defansa takviye olabilir. Sürpriz bir isim inşallah gerçekleşir. Yıldız geliyor diye aman kimse havaya girmesin." şeklinde konuştu. - Sosa ve Novak konusu Ağaoğlu, iç transferde Sosa ve Novak konusunda görüşmelerde bulunduklarını da açıklayarak şunları kaydetti: "Sosa ve Novak'a Trabzonspor Kulübünün ödeyebileceği en yüksek rakam, önümüzdeki senelerin limitleri göz önünde bulundurularak önerildi. Sosa'nın ve Novak'ın sıkıntısı olmadığını biliyorum. Menajerleri, biraz menajercilik oynuyorlar. Onları da biraz serbest bıraktık. Biz gerçekten çok iyi rakamlar önerdik. Kulübün imkanlarını sonuna kadar zorladık. Yabancı oyuncular özellikle biraz fazla menajerlerin yörüngesinde kalıyor, bu da doğaldır. Yabancı bir ülkede oynuyorlar. Menajerlerine her türlü güvenmek zorundalar. Kendilerini menajerlerine teslim ediyorlar. Finansal olarak sıkıntı yok. Sosa'ya 2, Novak'a 2 +1 veya 3'de olabilecek sözleşme önerdik."