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Başkan Akay: "Üreterek daha geniş alanlara hizmet ediyoruz"

ADANA HABERLERİ  | 13.07.2020 11:02 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi, kurduğu “boya atölyesi”nde ürettiği boya ile belediye ihtiyaçları dışında okul, muhtarlık, ibadethaneler ve diğer kamusal alanlar olmak üzere 113 noktada boyama çalışmalarını tamamladı.Seyhan Belediyesi, kendi atölyesinde ürettiği ve kendi personeliyle yaptığı boyama çalışmasıyla, muhtarlıklar, ibadethaneler, okullar, Milli Eğitime bağlı kreşler, spor kulübü tesisleri, kamu binaları ve yanmış veya büyük zarar görmüş ihtiyaç sahibi vatandaşın evini boyadı.

Seyhan Belediyesi, kurduğu “boya atölyesi”nde ürettiği boya ile belediye ihtiyaçları dışında okul, muhtarlık, ibadethaneler ve diğer kamusal alanlar olmak üzere 113 noktada boyama çalışmalarını tamamladı.
Seyhan Belediyesi, kendi atölyesinde ürettiği ve kendi personeliyle yaptığı boyama çalışmasıyla, muhtarlıklar, ibadethaneler, okullar, Milli Eğitime bağlı kreşler, spor kulübü tesisleri, kamu binaları ve yanmış veya büyük zarar görmüş ihtiyaç sahibi vatandaşın evini boyadı. Renklendirme çalışmalarında kamusal renklere uygunluk, kalite, estetik ve dayanıklılık esas alındı.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay “Üreten Seyhan” parolasıyla kurdukları boya atölyesiyle belediyenin ihtiyacı dışında kamusal alanlarda da renklendirme çalışması yaptıklarını söyledi. Başkan Akay, “Boyama çalışmasını, kalite, estetik ve uygunluk kriterleri dikkate alarak tamamladık. Kamusal alanlardaki renklendirme çalışmalarımız sürecek. Boya atölyesi, dikim atölyesi gibi üretim odaklı projelerimizle hem ucuza mal ediyoruz hem de daha geniş alanlara hizmet etme imkanı buluyoruz” diye konuştu.

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