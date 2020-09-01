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Başkan Akgün: “İstanbul’da inatla kentsel dönüşümü yapmaya devam eden tek ilçeyiz”

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi Eylül ayı Meclis toplantısı belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.Meclis toplantısı öncesinde Zabıta Teşkilatı’nın 194.

Büyükçekmece Belediyesi Eylül ayı Meclis toplantısı belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.
Meclis toplantısı öncesinde Zabıta Teşkilatı’nın 194. yıl dönümünü kutlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, beklenen Marmara depremine dikkat çekerek, “İstanbul’da inatla kentsel dönüşümü yapmaya devam eden tek ilçeyiz” dedi.
Riskli yapılarda ikamet eden vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısında bulunan Başkan Akgün, sözlerine şu şekilde devam etti:
“1969-72-73’lerde bu binaların deniz kumuyla yapıldığını biliyoruz. Üç kuruş az alacağım diye inat etmeyin belediyeyle birleşin. O binalardan çıkmanız zor, gelin elinizi taşın altına koyun. Devletin imkanlarını kullanın, evlerinizi yenileyin. Kimler 1995’ten önce yapılmış olan binalar. Eskiden yapılan binalar büyük risk altında. Biz görevimizi yapıyoruz. Apaçık, çekinmeden söylüyorum, Kumburgaz’da bugün deprem olduğu takdirde Kumburgaz’daki 4 katlı binanın üzerindekilerin tamamı çöker. Biz buradaki binaların planlarını revize ediyoruz. Meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte gidip, bunları parti gruplarındaki arkadaşlarıma anlatacağım. Hayatını kurtarmak istiyor, evin 300 bin lirayken 600 bin lira olsun istiyorsan kentsel dönüşüm veya binanın yenilenmesi anlamında hep birlikte devletin ve belediyenin imkanlarını kullanmalıyız” dedi.

Müzakere edilerek karara bağlandı
Meclis gündem maddelerinin görüşülmesinden önce partileri adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Coşkun Tanış ve AK Parti Grup Başkanvekili Okan Gülkoku, gündemdeki olaylar ve Ağustos ayı içinde yer alan önemli günlere yönelik görüşlerini dile getirdiler. Yapılan konuşmaların ardından gündemde yer alan maddeler müzakere edilerek karara bağlandı.

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