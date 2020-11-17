Başkan Akgün: “Kentsel dönüşüme engel İBB meclisi”

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece’de hasar aldığı tespit edilen 13 binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı. Yıkım esnasında açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Kentsel dönüşüme engel İBB meclisidir. İBB meclisindekiler birbirini yemeğe devam etsinler biz Büyükçekmece’de kentsel dönüşüme devam edeceğiz” dedi. Beklenen İstanbul depremi öncesinde hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Büyükçekmece Belediyesi, hasarlı ve deprem riski taşıyan konutlarda oturan 67 ailenin deprem kâbusunu sona erdiriyor. Hasarlı oldukları tespit edilen riskli 13 ayrı binada yer alan 63 konut ve 4 iş yeri, belediyeye bağlı ekipler tarafından yıkımına başlandı. Yıkım öncesi zabıta ekipleri sokağı yıkım tedbiri kapsamında trafiğe kapatılırken kepçe yardımı ile yıkılan binalar havadan görüntülendi. Yıkım esnasında açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise, kentsel dönüşüme İBB meclisinin engel olduğunu söyledi.

“İBB meclisindekiler birbirini yemeğe devam”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Ankara’da biraz destek verirse Büyükçekmece’de 3 yılda kentsel dönüşüm işini bitiririz. Ama en büyük engel İBB Meclisi. İzmir depremini hiç kimse bu şekilde beklemiyordu. Uzak olması İzmir’i biraz kurtardı. Ama İstanbul’da olacak deprem burnumuzun ucunda. İstanbul’un depreme hazırlık konusunda ne kadar geride kaldığını da biliyorum. Şu ana kadar 22 binden fazla konutu yeniledik. Bugün Büyükçekmece’nin 13 farklı noktasında yıkım yapıyoruz. Dolayısıyla 100 konutu daha yıkıyoruz ve yenilemeyi başlatıyoruz. İBB meclisindekiler birbirini yemeğe devam etsinler biz Büyükçekmece’de kentsel dönüşüme devam edeceğiz” dedi.

Mümin Ergenç, “Bu yeni çıkan kanundan dolayı çok memnunuz. Bu evlerimizin zaten yapılışında hata vardı. Hepsi deniz kumundan yapılmış” şeklinde konuştu.

