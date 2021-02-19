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Başkan Akgün, Rezilyans Projesi toplantısına katıldı

19.02.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Başkan Akgün, Rezilyans Projesi toplantısına katıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesini amaçlayan Rezilyans Projesi (RESLOG) toplantısına katıldı.

Rezilyans Projesi kapsamında göç ve sığınmacılar nedeniyle belediyelerin yaşadığı sorunlar Belediyelerin Mali ve Yaşam Kalitesine Yönelik Karşılaştığı Sorunlar, Belediye Yetkileri, Sosyal Uyum, Koordinasyon ve işbirliği başlıkları altında konuşuldu.

Politika önerileri karara bağlandı
Toplantıda belediyelerin en önemli sorunlarının mali sorunlar olduğunu belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, “Mali kaynak sorunuyla başa çıkmak için belediyelere aktarılan katkı payları arasındaki dengesizliğin düzeltilerek adil bir paylaşım yapılması gerekmektedir. Belediyelere yapılan kesintiler 2021 yılı sonuna kadar durdurulmalıdır. Böylece sığınmacılar ve pandemi nedeniyle gelen ek maliyetler ile başa çıkabiliriz” ifadesini kullandı.
İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği’nin (SKL) uluslararası projeler kuruluşu olan SKL International, Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla yürütülen Rezilyans Projesi toplantısına belediye başkanları katıldı. Online platformda gerçekleştirilen toplantıda politika önerileri oluşturularak karara bağlandı.

Başkan Akgün, Rezilyans Projesi toplantısına katıldı

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