Başkan Akın: “Hizmet yapılarak yönetilecek bir süreç”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Pazartesi Pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Akın, “Bu süreç siyaset yapılarak değil hizmet yapılarak yönetilecek bir süreçtir” dedi.

Turgutlu Belediyesi korona virüs salgınına karşı çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Selvilitepe Mahallesinde pazar esnafına maske dağıtan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, bu hafta ise Pazartesi Pazarında pazar esnafına maske ve çorba dağıtımında bulundu.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Manavlar Odası Başkanı Necati Gürkıvrak ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Pazartesi Pazarındaki pazarcı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çetin Akın burada pazar esnafına maske dağıtımında bulundu. Başkan Akın, Başkan Yardımcısı Honaz ile birlikte pazara gelen vatandaşlara ve pazarcılara çorba da dağıttı.

Üç noktaya el dezenfektanı yerleştirildi

Korona virüs riskine karşı alınan önlemler kapsamında pazarın üç giriş noktasında vatandaşların ve pazar esnafının kullanmaları amacıyla el dezenfektanı da yerleştirildi. Böylece pazar alışverişini yapmaya gelen vatandaşlar ile pazar esnafı sürekli olarak el dezenfektanını kullanma imkanına sahip olacaklar. Ayrıca vatandaşlara 14 kuralın yazılı olduğu bildiriler dağıtıldı.